Саймон Джордан: если «Ньюкасл» финиширует в ТОП-5, это будет выдающийся результат

Британский футбольный эксперт Саймон Джордан прокомментировал успехи «Ньюкасла» по ходу нынешнего сезона английской Премьер-лиги. По итогам 13 туров «сороки» занимают четвёртое место в турнирной таблице.

«В некотором смысле это странный сезон, потому что я не думаю, что кто-то ожидал, что «Ливерпуль» начнёт сезон так, как они это сделали. Поэтому, учитывая все факторы, мы должны восхищаться тем, что сделал «Ньюкасл». В прошлом году к этому моменту они не выиграли ни одной встречи из девяти, и назревало множество неприятностей.

У них произошла смена владельца, смена менеджера, изменение культуры расходования средств. Они потратили 200 миллионов фунтов стерлингов [около € 229 млн] на игроков, у них появился новый спортивный директор. Результаты и достижения, которые они демонстрируют на поле, заслуживают похвалы. Я ошибался насчёт них. Я никак не думал, что Эдди Хау сможет построить команду, способную хорошо защищаться.

Я всё ещё сомневаюсь, приведет ли Эдди Хау их в землю обетованную, но за то, что они уже сделали, их можно только похвалить. Если в итоге они финишируют четвёртыми или пятыми в лиге, это будет выдающимся результатом», — приводит слова Джордана talkSPORT.

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