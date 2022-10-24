Главный тренер «Алании» Тедеев опроверг возможность в будущем возглавить клуб РПЛ

Главный тренер «Алании» Заур Тедеев прокомментировал вероятность того, что в будущем он может возглавлять клуб из Российской Премьер-Лиги. В данный момент его команда выступает в Мелбет Первой лиге.
«Буду ли рассматривать предложения от клубов РПЛ? Нет. Для меня сегодня существует только один клуб, это «Алания», — приводил слова Тедеева «РБ Спорт».
Ранее Заур Тедеев возглавлял в РПЛ «Ростов» в качестве исполняющего обязанности главного тренера. В июне 2022 года специалист подписал контракт с «Аланией» сроком на три года.
В данный момент владикавказский клуб возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. Подопечные Тедеева после 15 проведённых встреч набрали 34 очка и имеют отрыв от идущей на втором месте «Балтики» в 6 очков. В следующем туре «Алания» встретится с «Акроном». Матч состоится в субботу, 29 октября.
- 24 октября 2022
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