Объявлена символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
Лучшим игроком 14-го тура с оценкой 9,6 стал бразильский вингер «Зенита» Малком, который оформил дубль в матче с «Сочи» (7:0). Вторая по величине оценка (9,4) у полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна – он забил гол в дерби с «Локомотивом» (3:1). В сборную тура вошли сразу шесть представителей «Зенита», три футболиста «Спартака» и два игрока «Динамо».
Фото: WhoScored
Сборная 14-го тура РПЛ: Александр Селихов («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит»), Деян Ловрен («Зенит»), Павел Маслов («Спартак»), Эли Даса («Динамо»), Клаудиньо («Зенит»), Вильмар Барриос («Зенит»), Вендел («Зенит»), Малком («Зенит»), Шамар Николсон («Спартак»), Арсен Захарян («Динамо»).
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