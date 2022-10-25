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Объявлена символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии WhoScored

Объявлена символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Лучшим игроком 14-го тура с оценкой 9,6 стал бразильский вингер «Зенита» Малком, который оформил дубль в матче с «Сочи» (7:0). Вторая по величине оценка (9,4) у полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна – он забил гол в дерби с «Локомотивом» (3:1). В сборную тура вошли сразу шесть представителей «Зенита», три футболиста «Спартака» и два игрока «Динамо».

Фото: WhoScored

Сборная 14-го тура РПЛ: Александр Селихов («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит»), Деян Ловрен («Зенит»), Павел Маслов («Спартак»), Эли Даса («Динамо»), Клаудиньо («Зенит»), Вильмар Барриос («Зенит»), Вендел («Зенит»), Малком («Зенит»), Шамар Николсон («Спартак»), Арсен Захарян («Динамо»).

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