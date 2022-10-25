Шелия: «Ахмат» должен быть как можно выше в РПЛ вне зависимости от еврокубкового бана

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия считает, что грозненский клуб не должен обращать внимания на отстранение России от еврокубков. По его мнению, «Ахмат» должен быть как можно выше в таблице РПЛ вне зависимости от участия в международных турнирах.
«Промежуточная оценка «Ахмату» за проведённый отрезок РПЛ? Пока всё неплохо. Двигаемся от игры к игре, стараемся побеждать в каждом матче. Чем выше мы располагаемся в таблице, тем лучше в психологическом плане.
«Ахмат» близок к зоне еврокубков, но Россия отстранена? Мы это не обсуждаем. Мы профессиональные футболисты и должны выполнять свою работу качественно и ответственно, побеждать, набирать очки. А будет ли это по итогам сезона Лига чемпионов, Лига Европы или Лига конференций, неважно. При любом раскладе «Ахмат» должен оказаться как можно выше в таблице», — приводит слова Шелии «Матч ТВ».
Напомним, «Ахмат» набрал 23 очка в 14 турах РПЛ и занимает шестое место в турнирной таблице.
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