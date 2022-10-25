«Торпедо» планирует провести три сбора в Турции зимой

Президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал о планах команды на зимнюю паузу в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По словам функционера, московская команда проведёт три учебно-тренировочных сбора.

«Когда «Торпедо» уходит в отпуск? Это в том числе зависит от кубковых матчей. Пока запланировано три сбора в Турции», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».

Напомним, «Торпедо» набрало шесть очков за 14 матчей и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Перед зимней паузой в сезоне команде ещё предстоит встретиться со «Спартаком», «Крыльями Советов» и «Зенитом».

В Кубке России дела у «Торпедо» обстоят лучше – команда занимает третье место в своей группе, набрав шесть очков. До зимнего перерыва москвичи сыграют с «Сочи» и «Уралом».