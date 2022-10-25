Капитан «Торпедо»: обыграть «Спартак» даже очень реально

Капитан «Торпедо» Артём Самсонов высказался о предстоящем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 со «Спартаком». По его мнению, обыграть красно-белых — это вполне реальная задача. Игра состоится 30 октября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Дерби есть дерби. Многие болельщики в Москве ждут эту игру. Будем играть на победу. Обыграть «Спартак» даже очень реально», — приводит слова Артёма Самсонова «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» набрал 29 очков за 14 матчей и занимает второе место в турнирной таблице нынешнего розыгрыша чемпионата России. «Торпедо» с шестью очками в активе занимает последнее. 16-е место в таблице РПЛ.