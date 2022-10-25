«Ювентус» готов продлить контракт с 35-летним Бонуччи до 2025 года

Руководство «Ювентуса» вступило с представителями защитника туринского клуба Леонардо Бонуччи в переговоры по поводу продления контракта игрока. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в своей социальной сети.

По информации источника, боссы «зебр» готовы продлить с игроком обороны контракт до 2025 года. Текущее соглашение между сторонами действует до конца сезона-2023/2024. В нынешнем сезоне Леонардо провёл в составе команды Массимилиано Аллегри семь матчей в Серии А, в которых отметился одним забитым мячом. После 11 туров «Ювентус» с 19 баллами занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.



Напомним, в мае итальянцу исполнилось 35 лет.

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