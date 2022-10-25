Баженов: не знаю, уйдут ли Зорин и Мелёшин в аренду зимой
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Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде, бывший нападающий клуба Никита Баженов рассказал, может ли ряд игроков красно-белых покинуть команду в зимнее трансферное окно.
«По Зорину и Мелёшину ничего не могу сказать. Пока они неплохо себя показывают в команде, им предоставляют шанс, который они стараются использовать. Аренда других игроков возможна. Может, зимой какой-то футболист в «Спартаке» сам подойдёт и скажет тренерскому штабу: «Хочу играть больше». Это нормально, тогда будем искать варианты. Допускаю такое, но не знаю, будет ли», — цитирует Баженова Metaratings.
В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги Зорин отдал Мелёшину голевую передачу в случае с четвёртым голом команды Гильермо Абаскаля.
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