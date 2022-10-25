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«Челси» обыграл «Зальцбург» и пробился в плей-офф Лиги чемпионов

«Челси» обыграл «Зальцбург» и пробился в плей-офф Лиги чемпионов
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Завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором австрийский «Ред Булл Зальцбург» принимал лондонский «Челси». Встреча завершилась победой английского клуба со счётом 2:1.

На 23-й минуте хавбек лондонцев Матео Ковачич нанёс точный удар с линии штрафной площади – гости повели в счёте. До перерыва «Челси» имел ряд моментов и мог упрочить преимущество, однако голкипер «Зальцбурга» Филипп Кён несколько раз спас свою команду.

В дебюте второй половины австрийцы сумели забить ответный гол – точный удар нанёс Чуквубуйке Адаму. На 64-й минуте немецкий хавбек «Челси» Кай Хаверц из-за пределов штрафной нанёс идеальный по точности удар в верхний угол ворот соперника. Итог – 2:1 – победа англичан.

«Челси» набрал 10 очков и обеспечил выход в плей-офф турнира, у «Зальцбурга» — шесть баллов и вторая позиция в группе Е, в которой также выступают «Милан» и загребское «Динамо».

Лига чемпионов. Группа E. 5-й тур
25 октября 2022, вторник. 19:45 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Ковачич – 23'   1:1 Адаму – 48'   1:2 Хаверц – 64'
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