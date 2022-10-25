Мостовой — о Дивееве: нужно пробовать уезжать, если есть какой-то вариант в Европе

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию, согласно которой четыре клуба итальянской Серии А проявляют интерес к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.
«Когда парень играет хорошо, то предложения всегда есть и будут — это работа агентов, и они этим занимаются. Для меня ничего удивительного нет, если есть какие-то предложения по Дивееву. Он — основной защитник ЦСКА и сборной.
К сожалению, сборная у нас сейчас нигде не участвует, но те, кто следили за ней, помнят, что он играл неплохо. Плюс Дивеев довольно молодой — хороший возраст для Европы. Если есть какой-то вариант в Европе, то нужно пробовать уезжать. Жизнь футболиста очень короткая, надо попробовать, тем более в Италии», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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