Мостовой — о Дивееве: нужно пробовать уезжать, если есть какой-то вариант в Европе

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию, согласно которой четыре клуба итальянской Серии А проявляют интерес к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.

«Когда парень играет хорошо, то предложения всегда есть и будут — это работа агентов, и они этим занимаются. Для меня ничего удивительного нет, если есть какие-то предложения по Дивееву. Он — основной защитник ЦСКА и сборной.



К сожалению, сборная у нас сейчас нигде не участвует, но те, кто следили за ней, помнят, что он играл неплохо. Плюс Дивеев довольно молодой — хороший возраст для Европы. Если есть какой-то вариант в Европе, то нужно пробовать уезжать. Жизнь футболиста очень короткая, надо попробовать, тем более в Италии», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.