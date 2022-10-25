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Соломатин: Дивееву стоит уезжать в Серию А. Он — основной защитник лучшего клуба России

Соломатин: Дивееву стоит уезжать в Серию А. Он — основной защитник лучшего клуба России
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Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин отреагировал на слухи об интересе ряда итальянских клубов к защитнику армейцев Игорю Дивееву.

«Прежде всего Игорю нужно восстановиться. Возраст ему позволяет. Если есть интерес, то стоит попробовать. Игорь на протяжении долгого времени является защитником лучшего клуба России, а ещё он основной игрок сборной.

Конечно, уровень Серии А выше уровня РПЛ. Но тут уже от него зависит, чтобы он быстро адаптировался к скоростям, тренировочному процессу и постарался там закрепиться. Считаю, что Игорю стоит уезжать в Серию А.

Сейчас наши клубы не играют в Европе. У нас нет международных матчей. Тот же «Лацио» постоянно находится в зоне Лиги чемпионов, «Фиорентина» — тоже клуб с амбициями. «Сампдория» сейчас переживает не лучшие времена, как и «Салернитана». Если это будет «Лацио» или «Фиорентина», то однозначно нужно уезжать. Если это будут клубы, которые могут вылететь в Серию B, то здесь можно призадуматься», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Дивеев продолжает восстановление после травмы. Недавно врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что в ЦСКА рассчитывают на возвращение защитника после Нового года.

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