«Шахтёр» и «Селтик» сыграли вничью в Лиге чемпионов

Сегодня, 25 октября, состоялся матч в рамках 5-го тура Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Шахтёром». Команды играли на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. Встреча завершилась со счётом 1:1.
На 34-й минуте Георгиос Якумакис открыл счёт в игре. После прострела слева в штрафную гостей защитники не смогли вынести мяч, Якумакис угадал с отскоком и в падении пробил в ближний угол ворот. На 58-й минуте Михаил Мудрик восстановил равенство на табло. «Горняки» убежали в контратаку, в ходе которой Мудрик добрался до радиуса штрафной и с ходу пробил из-под защитника — мяч отправился под перекладину.
После пяти игр турнирную таблицу группы F возглавляет «Реал» (10), на второй строчке располагается «РБ Лейпциг» (9). «Шахтёр» с шестью очками занимает третье место в квартете, «Селтик» (2) — замыкает таблицу.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
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