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Вернер прокомментировал победу над «Реалом»

Вернер прокомментировал победу над «Реалом»
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Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер прокомментировал победу над «Реалом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Селтик» оказал бы нам большую услугу, выиграв матч с «Шахтёром», но мы всё равно добились того, чего хотели: всё в наших руках, и теперь нам даже не нужно выигрывать у «горняков».

Я думаю, что мы показали то же самое, что и в первом матче, но на этот раз мы забили. И как только мы вышли вперёд, с нами стало трудно играть, даже победителю Лиги чемпионов. Если вы обыгрываете «Реал» со счётом 2:1, вы не сможете увеличивать обороты.

Мы знали, что «сливочные» сильны в игре с мячом, и могут возникать моменты, когда нас будут оттеснять назад. Тренер сказал нам быть храбрыми во владении, мы справились с установкой», — цитирует Вернера пресс-служба УЕФА.

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