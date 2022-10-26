Скира: Аллегри сохранит свой пост в «Ювентусе» до ЧМ-2022, несмотря на вылет из ЛЧ

55-летний итальянский специалист Массимилиано Аллегри не будет уволен из «Ювентуса» в ближайшее время из-за провала в Лиге чемпионов УЕФА, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Отметим, что в прошедшем матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Ювентус» на выезде уступил «Бенфике» (3:4), вследствие чего сможет побороться в последнем туре лишь за путёвку в Лигу Европы. Однако это не создаёт ему рисков потерять работу уже прямо сейчас. По информации источника, руководство туринцев будет давать промежуточную оценку работы Аллегри лишь в паузу на чемпионат мира в Катаре – 2022. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2025 года.
К последнему туру групповой стадии «Ювентус» подошёл с тремя очками в активе, ровно столько же и у «Маккаби» из Хайфы. В заключительном туре туринский клуб примет «ПСЖ», а «Маккаби» — «Бенфику».
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