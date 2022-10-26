Анчелотти — о поражении «Реала» в Лейпциге: больно, но рано или поздно это случилось бы

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», в котором его команда потерпела первое поражение в сезоне.



«Больно проигрывать, но у нас по-прежнему есть шанс финишировать первыми в группе. Матч был сложным, потому что «РБ Лейпциг» использовал своё самое сильное качество – контратаку. Я не считаю, что у нас был недостаток интенсивности или мотивации.



Рано или поздно мы должны были потерпеть поражение. Оно причиняет боль, но меньше, чем другие. Из одного поражения ты всегда узнаёшь больше, чем из десяти побед подряд. Мы не очень хорошо действовали на стандартных положениях – обычно играем намного лучше. А после двух пропущенных мячей пришлось действовать по-другому», – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».



После пяти туров «Реал» лидирует в группе F, опережая «РБ Лейпциг» на одно очко. «Сливочные» досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Второй командой из этой группы в 1/8 финала станет либо «РБ Лейпциг», либо «Шахтёр».

Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти: