Защитник «Маккаби» рассчитывает оставить «Ювентус» без еврокубковой весны

Центральный защитник «Маккаби» из Хайфы Дилан Батубинсика прокомментировал поражение с крупным счётом в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:7), а также высказался о предстоящей развязке борьбы с «Ювентусом» за третье место в группе, дающее право попасть в Лигу Европы.
«Мы встретили «Пари Сен-Жермен», когда у него определённо сложился хороший день. Против таких футболистов ты допускаешь малейший промах или теряешь концентрацию – и он сразу же может создать голевой момент и наказать тебя. Однако и нам сегодня удалось оформить два гола в Париже, что является положительным моментом.
И мы всё ещё имеем возможность финишировать третьими в этой группе. С нашими фанатами дома в заключительном туре мы можем это сделать», – приводит слова Батубинсики официальный сайт УЕФА.
«ПСЖ» и «Бенфика» досрочно в плей-офф Лиги чемпионов, а у «Маккаби» и «Ювентуса» по три очка. В заключительном туре израильтяне дома сыграют с «Бенфикой», а туринцы на своём поле примут парижан.
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