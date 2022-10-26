В «Наполи» отреагировали на информацию об интересе к Зайнутдинову из ЦСКА

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об интересе итальянского клуба к 24-летнему казахстанскому полузащитнику московского ЦСКА Бактиёру Зайнутдинову.
«Интересуется ли «Наполи» Зайнутдиновым? Этого игрока нет в нашем списке», — приводит слова Джунтоли Sport24.
Напомним, Зайнутдинов пополнил ЦСКА летом 2020 года, перейдя из «Ростова» за € 2 млн. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в € 3,5 млн. В нынешнем сезоне Бактиёр принял участие в 17 встречах за красно-синих во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Ранее появилась информация о том, что Зайнутдинов может покинуть московский клуб уже в ближайшее трансферное окно, если к нему будут проявлять серьёзный интерес в Европе.
Гол Зайнутдинова за Казахстан в ворота сборной Беларуси.
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