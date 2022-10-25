Магомед Адиев считает, что Зайнутдинов подошёл бы «Аталанте»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, где, по его мнению, мог бы продолжить карьеру защитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов. Ранее агент игрока сообщал, что ищет для своего клиента варианты продолжения карьеры за рубежом, также появлялась информация, что ЦСКА готов продать Зайнутдинова за сумму около € 5–6 млн, а приоритетным вариантом является продажа в команду итальянской Серии А.



«Надо смотреть, какой клуб, кто рассматривает, заинтересован ли в нём тренер. Я всегда высоко отзывался о Зайнутдинове, это чисто тренерский игрок. По своему качеству он готов закрыть любую позицию, главное, чтобы ему доверял тренер. Готов ли он к чемпионату Италии? Если в нём будет заинтересованность тренера и он попадёт к своему специалисту, то почему нет? У него есть качества, которые очень востребованы в Италии. Там уделяется много внимания тактическому футболу, который как раз подходит Зайнутдинову.



Он подошёл бы Джан Пьеро Гасперини и «Аталанте». Этот тренер часто меняет позиции игроков, у него много игры один в один. Зайнутдинов хорошо влился бы в такую игру», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

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