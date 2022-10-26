Итальянский журналист: Кокорину больше нечего делать в Серии А, пусть остаётся на Кипре

Журналист Corriere della Sport Массимилиано Мартини раскритиковал российского нападающего Александра Кокорина за невнятный уровень игры в «Фиорентине» и порекомендовал футболисту оставаться на Кипре, где он выступает за «Арис» на правах аренды.
«За всё время, что Кокорин был в «Фиорентине», он никогда не показал и уровня игры аутсайдера Серии А.
Считаю, во Флоренции и в Италии ему больше нечего делать — нет места. Пусть остаётся доигрывать на Кипре», — приводит слова Мартини Sport24.
Напомним, права на Кокорина принадлежат «Фиорентине», но итальянский клуб отдал россиянина в аренду «Арису» из Лимасола. За кипрскую команду Александр провёл семь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.
Первый гол Кокорина за 655 дней:
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