«Мог вернуться в Россию. Но хочу быть там, где лучше условия для жизни». Кокорин заговорил

Александр Кокорин долгое время молчал – сначала был непростой период в «Спартаке», потом начался итальянский этап, оказавшийся ещё сложнее. Нападающий лечился от травм и до последнего верил, что тренер найдёт ему место в старте, но у руководства «Фиорентины» были другие планы: клуб последнее время, по сообщениям итальянских СМИ, только и делал, что искал варианты для устройства Кокорина. И наконец нашёл – футболиста с невнятной статистикой приютил кипрский «Арис», и там у него всё наладилось.

О неудачах с «Фиорентиной», травмах, планах и заработанных деньгах Кокорин рассказал Нобелю Арустамяну – мы послушали и выделили для вас главное.

Что Кокорин делал во Флоренции

«Хах, хороший вопрос. Что я там делал… В конечном итоге – прекрасно жил, параллельно занимался, как на работу ходил. Но, если вернуться назад, то четыре месяца, четыре тренера, первые травмы – штуки четыре подряд. При тех тренерах, которые меня ждали, я не играл. Пришёл новый – взяли новых игроков. Если бы я понимал, что неконкурентоспособный и не могу играть, вопросов нет – я бы сейчас тут не сидел и не отвечал на вопросы. А я понимал, что могу, тренерский штаб говорил, что я в хорошей форме. Мне сложно тут что-либо говорить. Хотя я плюс-минус понимаю, почему всё могло так сложиться. В один момент на меня надеялись, но я не заиграл из-за травм. Дальше я ждал своего шанса, купили футболистов, у которых, по моему мнению, тоже не получилось».

Александр Кокорин в «Фиорентине» Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Были ли у Кокорина конфликты в «Фиорентине»

«Нет. Единственное, что было – это непонимание: мне говорят, что я в хорошей форме, по тренировкам с тем же Душаном Влаховичем понимал, что должен играть. Для меня главная оценка была от ребят, которые играли в топовых клубах: они мне говорили, что для них тоже загадка, почему я не попадаю в состав. Что я мог сделать? Я не такой футболист, который пойдёт к руководству выкручивать руки. У меня есть контракт, в котором чёрным по белому прописано, что я должен делать: приходить и тренироваться. Если они считали, что для клуба такая ситуация, в которой я не играю, меня никто не видит и не могу даже спокойно уйти, – это нормально, то мне тяжело ответить, зачем это нужно. Многое я рассказывать не могу – я принадлежу «Фиорентине» и, скорее всего, буду туда возвращаться. Но если то, что я не играл, зависело от главного тренера, то я по-мужски этого не понимаю. Если не от него – понимаю».

Как прошла адаптация в «Фиорентине»

«У меня не было проблем с адаптацией. Конечно, я не такой, как Дзюба, который вокруг себя всех соберёт и будет два часа что-то рассказывать. Я пришёл, со всеми хорошо [контактировал], но у меня был свой график: процедуры, тренировка, процедуры. Иногда могли поехать с ребятами фильм посмотреть или поужинать. Но я не душа компании, который вокруг себя всех соберёт и будет басни рассказывать.

У меня всё прозрачно: вы купили игрока, ждёте его, а у него четыре травмы подряд. Как в «Спартаке» было – та же самая история. Тоже меня ждали, я главный актив команды и должен быть на поле, а у меня травма. Дальше что там придумывать: у него то, у него сё. Да какая разница! Если бы я с бутылкой водки и с икрой где-то лазил, но забивал бы в каждой игре, всем было бы пофиг».

Каким был дебют в Серии А

«Я дебютировал с «Интером» уже с травмой – у меня был надрыв задней [поверхности бедра]. Понимаю, что мне надо радоваться: я выхожу в Серии А, мечта сбылась – а мне вообще плевать. Это же ужас. Понимаю, что должен схватить мяч и носиться, а я не могу – у меня нога болит. Об этом ещё в руководстве не знали, я очень переживал, а в России считали мои передачи».

Почему Кокорин надолго пропадал из соцсетей

«Я очень расстраиваюсь, когда травмирован, а травм у меня было много. Я просто не понимал, что со мной происходит – у меня такого никогда не было. Когда ты не играешь, не получаешь удовольствие от любимого дела, какие тут соцсети? Что мне туда позиционировать? В отпуске отвлёкся, одна фотка была. Но для меня самое главное – играть в футбол. От этого я получаю удовольствие, и настроение становится совсем другим. Нет настроения, плюс со здоровьем проблемы – период был очень неприятный».

Интересен ли Кокорину футбол

«Версия, что Кокорину футбол неинтересен, неконструктивна. Не было такого. Если опираться на каждое мнение и мемы, с Кокориным каждый год что-то происходит. Почему? Потому что другие скандальные футболисты ещё не выросли. Думаете, я туда приехал и такой: «Не хочу играть в футбол»?»



Я ушёл, чтобы в «Фиорентине» видели, что я могу играть и проводить на поле по 90 минут. А там будет подготовка: сборы нетяжёлые, недолгие – а там уже они посмотрят. Да/да-нет/нет. Я хотел там играть, хочу там играть, поэтому ни раз не просился в аренду в другую итальянскую команду».

Александр Кокорин в «Фиорентине» Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

О чём Кокорин жалеет

«Есть моменты, которые я бы попробовал изменить, чтобы не получать все эти травмы. Может, другие занятия, упражнения. Больше разминки, например».

Какая у Кокорина сейчас машина

«Водить в Италии сложнее: большие штрафы и нельзя заезжать в центр города, если у тебя неэлектрическая машина. Для обычной нужен пропуск, но проще заплатить 20 евро, чем его искать. Я заплатил много штрафов ­– 3-4 тысячи евро. Они мне через полгода пришли накопленные. У меня там был арендованный Porsche Macan, который я снял в Германии на два года, – он сейчас остался во Флоренции. Я, скорее всего, сейчас сменю его, потому что есть такая возможность. Вот думаю воспользоваться этой опцией.



В России я продал все машины. Накатался. А здесь мне клуб предоставил машину».

«Арис» предоставил Кокорину Mercedes-AMG GT63 Фото: istockphoto.com

В каком доме Кокорин жил в Италии

Снимал дом Батистуты за € 10 тыс. в месяц.

Почему Кокорин выбрал «Арис» и где ему комфортнее жить

«Соскучился по нашей речи, плюс всё, что обещали, быстро выполнили. Хотелось много играть, а здесь нет паузы на сборные и на Новый год – играй, играй, играй.



Очень благодарен людям во Флоренции, но это несравнимые места. Я в «Сочи» тоже у моря жил – концентрироваться на футболе можно. Если ты хочешь в него играть. Мне комфортнее жить в городе-курорте, где есть солнце и море. Я попал в свою стихию».

Мог ли Кокорин оказаться в России и как он искал себе клуб

«Я мог оказаться где угодно в России. Но первый раз я обратился к «Фиорентине», когда у меня были вопросы по заявке. Я сам пришёл: у меня есть вариант, хочу уйти. Всё. Если бы я сделал это раньше, мог бы оказаться в России, но я не хотел возвращаться. Взвесив все за и против, я решил, что хочу быть там, где будут условия для жизни лучше. Ещё были варианты в Турции, Венгрии. Но это я сам нашёл через соцсети. Появились старые знакомые, я им написал: как у вас там, я хочу уехать и сменить обстановку; если есть вариант – скажите своим агентам. Владелец «Ариса» мне сам написал в итоге».

Александр Кокорин в «Арисе» Фото: arisfc.com

Каков уровень чемпионата Кипра

«Я пока присматриваюсь – не до конца понимаю, что здесь происходит. Думаю, в «Арисе» не у всех есть возможность уехать из этого чемпионата. Он меньше освещается, мало кто про него знает. Если убрать из РПЛ «Зенит», «Спартак» и «Динамо», которые хорошо сейчас играют, будет что-то похожее по уровню на местный чемпионат. Если приехать сюда, то на таком поле половина «Зенита» потеряется. Кроме Малкома – он в своей стихии будет. На хорошем стадионе совсем другие игры: по показателям там парни нормально носятся».

Что Кокорин думает о славе и скандалах

«У некоторых русских на Кипре реакция на меня такая: «Что он здесь забыл? Должен же быть в другом месте». Популярность прикольна только поначалу, а потом начинает мешать. За всю карьеру от неё только одни минусы. Слава мне не нужна. Во Флоренции меня узнавали больше, чем в России! Там реакция была, будто Майкл Джексон приехал. Я не понимал: не был там, не играл ещё. От фанатов потом там была только поддержка, мол, ждём. Это было круто.

В «Фиорентине» же сомневались, когда меня брали, потому что я постоянно влипаю в какие-то истории. А оказалось, что я суперспокойный парень, никаких проблем не было. Сам собой горжусь, что за два года там у меня не было никаких скандальных историй».

Почему массажист Кокорина не виноват в его травмах

«Мой массажист приехал ко мне во Флоренцию, когда у меня уже начались травмы. Я понимал, что не справлюсь без него. Думал, что в таких больших клубах с именем всё устроено чуть иначе, но мне пришлось в итоге перестраиваться. Я привык за собой следить чуть по-другому, и травм у меня никогда не было. Началось всё в «Спартаке», но тоже не очень понятно почему – может, это стечение обстоятельств. Давайте возьмём Азара – что у него происходит? «Реал», 11 травм. Как это объяснить? Плохой клуб? Вряд ли. Я со своим массажистом с «Динамо», всегда всё было хорошо, поэтому на него нельзя повесить мои травмы. Может, это уже возраст».

Александр Кокорин и его массажист Фото: fc-zenit.ru

Действительно ли Кокорин заработал больше всех в России

«Думаю, слова про то, что из всех российских футболистов я заработал больше всех, правда. Не знаю, сколько это, но посчитать просто. Мне тяжело сказать, почему так. Те команды, в которые я переходил, просто готовы были мне платить. Я не выпрашивал – мне просто давали эти суммы. Да, где-то, может, контракт был переоценён, но тогда в России такие деньги были. Золотое время было – сейчас такого нет. Понимаю, что команды платили за будущее с Кокориным, и где-то оно получалось. Например, в «Динамо», в «Зените» при Луческу и живых Данни, Халке и Витселе. Мне повезло, что меня в моём поколении считали суперталантливым – поэтому и платили столько.

Я пока никуда не вложился – храню деньги в банке. Почему-то есть стереотип, что с завершением спортивной карьеры жизнь заканчивается. Нет, можно заниматься чем нравится. Недвижимости в России у меня хватает, так что буду думать, что делать – либо пойду учиться, либо что-нибудь придумаю. У меня есть большие примеры, когда деньги теряли: то разводились, то куда-то вкладывались».

Александр Кокорин с одним из своих автомобилей Фото: Из личного архива Александра Кокорина

Какое поражение Кокорин считает самым обидным

«​​Самое большое поражение в карьере – каждый невыигранный матч на ЧМ и Евро. Взять ту же встречу с Алжиром: я отдал Саше Самедову пас, а он не забил. Попади он – мы бы вышли из группы. Но самым обидным в карьере назову матч с «Лейпцигом». При Манчини я себя так чувствовал, что этот «Лейпциг» в одиночку бы обыграл. Я был в нереальной форме: на разминке 300 мячей забил не глядя. Но потом порвал «кресты», и это был переломный момент, после которого всё пошло непонятным образом».

Вернётся ли Кокорин в сборную России

«Я не в сборной России – всё. Как ещё охарактеризовать мой статус отношений с командой? После той истории с заключением я сказал, что возвращение в сборную было бы для меня выполнением главной задачи. Но вернуться в команду, чтобы не играть с ведущими сборными, – я этого не понимаю. Сейчас тяжёлое время. Если бы меня Валерий Георгиевич пригласил, я бы с ним поговорил, но ради чего? Мне сейчас интереснее играть на моём новом месте, быть здоровым».

Сколько Кокорин собирается играть

«Я планирую играть до 39 лет. Где? Ну как я могу ответить на этот вопрос. Хочу доказать в Италии, потому что я могу там играть. Я это знаю – мне нужно только доверие тренера и руководства. Сейчас «Фиорентина» играет не очень – это потому что меня нет, я талисман команды (смеётся)».