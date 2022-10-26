В Чехове открылась обновлённая футбольная площадка

В подмосковном городе Чехов состоялось торжественное открытие первой обновлённой футбольной площадки в рамках всероссийского проекта «Футбольная страна».

В церемонии открытия приняли участие генеральный директор ФК «Локомотив» Владимир Леонченко и нападающий первой команды Иван Игнатьев, российский боксёр-профессионал, чемпион мира по версиям WBA и IBF, а ныне муниципальный депутат городского округа Чехов Денис Лебедев и начальник железнодорожной станции Чехов Алексей Вдовин.

После официальной части ученики спортивных школ провели разминку, сыграли товарищеский матч и устроили кроссбар-челлендж. Всем участникам вручили памятные сувениры, а самые точные игроки получили мячи с автографом Ивана Игнатьева.

«Этот проект важен для развития детско-юношеского футбола в нашей стране. Мы надеемся, что благодаря ему у детей появится дополнительная возможность приобщаться к футболу, играть и развиваться в нём. Мы хотим, чтобы перспективных игроков появлялось как можно больше, а для этого им нужно создавать комфортные условия для первых шагов в футболе», — сказал Владимир Леонченко.

Следующая остановка «Футбольной страны» — город Тамбов. Торжественное открытие тамбовской площадки состоится 31 октября. В самое ближайшее время работы начнутся в Зеленоградске, Рыбинске, Кабардинке и ещё пяти городах России.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте.