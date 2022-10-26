Жоау Мариу: «Бенфика» могла сделать счёт в матче с «Ювентусом» 5:1

Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом» (4:3).



«До 70-й минуты мы демонстрировали идеальную игру. До того, как «Ювентус» забил второй гол, мы могли сделать счёт 5:1, но это футбол. Мы играли с отличной командой. Мы сдерживали соперника, но они в итоге смогли подтвердить свой высокий статус. Я очень доволен выходом в плей-офф», — приводит слова Мариу Eleven Sports.

«Бенфика» набрала 11 очков и добилась досрочного выхода в плей-офф Лиги чемпионов. «Ювентус» (3) — на третьем месте в таблице группы Н Лиги чемпионов. Туринцы лишились шансов на выход в плей-офф турнира. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».