В «Уфе» заявили, что определились с новым главным тренером

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб уже определился с кандидатурой нового тренера. Ранее стало известно, что пост наставника «Уфы» покинул российский специалист Денис Попов.

«Есть ли понимание, кто будет новым главным тренером? Мы уже определились. Либо сегодня, либо завтра объявим», — сказал Шамиль Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Денис Попов возглавил «Уфу» в августе 2022 года. Под руководством специалиста команда провела 11 официальных матчей, в которых одержала три победы, три раза сыграла вничью и потерпела пять поражений. Ранее в СМИ появились слухи о финансовых сложностях в «Уфе», из-за которых клуб может прекратить своё существование.