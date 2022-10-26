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Гендиректор «Уфы» Газизов прокомментировал отставку Попова с поста главного тренера клуба

Гендиректор «Уфы» Газизов прокомментировал отставку Попова с поста главного тренера клуба
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался об увольнении главного тренера клуба Дениса Попова.

«Мы благодарны, что в своё время Денис Александрович принял решение возглавить нас. Он пытался сделать всё ради результата, но результатов нет. Команда находится не в лучшем состоянии, поэтому принято общее решение расстаться.

Расстались на хорошей ноте. У нас претензий по работе нет. Результат для тренера – самый важный фактор. Здесь не должно быть сантиментов. Денис Александрович профессионал и всё понимает. Будем двигаться дальше.

В то же время у меня есть уверенность, что у Дениса Александровича будет возможность показать себя в этой профессии. Он хороший специалист. Просто так бывает — такая профессия», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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