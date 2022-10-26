«Торпедо» попросило помощи у «Спартака», использовав отрывок из фильма «Брат»

Футбольный клуб «Торпедо» (Москва) в своём официальном телеграм-канале опубликовал видео в преддверии матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором команда встретится с московским «Спартаком».
В видео представлен отрывок из кинофильма «Брат». В нём один из героев в разговоре по телефону произносит: «Брат! Не выручишь, мне… Мне — край. Выручай!»
Болельщики двух московских команд дружат между собой, и такой ролик может в шутливой форме предлагать «Спартаку» помочь «Торпедо», занимающему последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрать очки в следующем матче.
Встреча состоится в воскресенье, 30 октября, начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
«Спартак» занимает вторую строчку в таблице, имея после 14 туров 29 набранных очков. У «Торпедо» шесть очков и 16-е место в таблице.
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