Радимов — о крупных победах «Зенита»: вы хотите, чтобы они забивали пару мячей и уходили?

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о том, что сине-бело-голубые выигрывают матчи в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023 с крупным счётом. Недавно команда из Санкт-Петербурга разгромила «Сочи» со счётом 7:0, также в этом сезоне был разгром «Оренбурга» (8:0).

«А что делать? Вы хотите, чтобы они забивали один-два мяча и уходили? Всё правильно, люди пришли, заплатили деньги, они хотят видеть шоу. А то, что соперники получают пять-шесть мячей, это их проблемы», — приводит слова Владислава Радимова «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» набрал 36 очков и возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. За 14 матчей чемпионата страны сине-бело-голубые забили 43 гола.