«Реал» может выкупить у «Палмейраса» 16-летнего бразильца Эндрика за € 30–35 млн

Мадридский «Реал» может купить 16-летнего футболиста «Палмейраса» Эндрика за € 30–35 млн, сообщает журналист испанской Marca Марио Кортегана в своём «твиттере».
По информации источника, отступные за футболиста составляют € 60 млн. Бразильский клуб отклонил предложение французского «ПСЖ», парижане предлагали за Эндрика € 20 млн.
Представители футболиста и «Палмейраса» готовы отпустить игрока в «Реал» за € 30–35 млн, но отмечается, что сумма может вырасти, если бразилец продолжит прогрессировать.
Эндрик стал самым молодым футболистом, забившим гол, в истории «Палмейраса» в возрасте 16 лет и 3 месяцев.
Молодой бразилец не сможет подписать контракт ни с одной европейской командой до июля 2024 года, пока ему не исполнится 18 лет.
Игрок попытался симулировать после удара арбитра и толкнул его
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