Объявлены судейские назначения на матчи 15-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) объявил на своём официальном сайте судейские назначения на матчи 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Так, центральный матч тура «Локомотив» — ЦСКА обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым.
28 октября (пятница)
«Оренбург» – «Факел»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Роман Усачёв; инспектор – Алексей Тюмин.
29 октября (суббота)
«Динамо» – «Химки»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Ахмат» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Кирилл Большаков; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Зуев.
«Локомотив» – ЦСКА: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Арам Петросян; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Гончар.
30 октября (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Пари Нижний Новгород»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Владислав Назаров; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Мацюра.
«Сочи» – «Урал»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Николай Богач; инспектор – Юрий Чеботарёв.
«Спартак» – «Торпедо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачёв, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Мартынов.
«Краснодар» – «Зенит»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Игорь Князев; резервный судья – Константин Юданов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Николай Левников.
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