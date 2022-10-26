Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Итальянский журналист: клубы будут с опаской относиться к россиянам из-за провала Кокорина

Итальянский журналист: клубы будут с опаской относиться к россиянам из-за провала Кокорина
Комментарии

Журналист Tuttosport Массимо Франки прокомментировал информацию об интересе к игрокам ЦСКА Фёдору Чалову и Игорю Дивееву со стороны итальянских клубов.

«В Италии интересуются Чаловым и Дивеевым? Думаю, это только слухи, бла-бла-бла, обычные разговоры около трансферного рынка. Пока ничего серьёзного. Вероятно, российские агенты сами предлагают своих футболистов итальянским клубам. Вряд ли команды сами делали запросы.

Наверное, итальянские клубы будут с опаской относиться к российским игрокам после провала Кокорина. Думаю, российские игроки не соответствуют уровню Серии А», — приводит слова Франки Legalbet.

Ранее появилась информация, что Чаловым интересуется «Венеция», а Дивеев может продолжить карьеру в «Сампдории» или «Лацио».

Новость по теме
Мостовой — о Дивееве: нужно пробовать уезжать, если есть какой-то вариант в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022