Итальянский журналист: клубы будут с опаской относиться к россиянам из-за провала Кокорина

Журналист Tuttosport Массимо Франки прокомментировал информацию об интересе к игрокам ЦСКА Фёдору Чалову и Игорю Дивееву со стороны итальянских клубов.



«В Италии интересуются Чаловым и Дивеевым? Думаю, это только слухи, бла-бла-бла, обычные разговоры около трансферного рынка. Пока ничего серьёзного. Вероятно, российские агенты сами предлагают своих футболистов итальянским клубам. Вряд ли команды сами делали запросы.



Наверное, итальянские клубы будут с опаской относиться к российским игрокам после провала Кокорина. Думаю, российские игроки не соответствуют уровню Серии А», — приводит слова Франки Legalbet.



Ранее появилась информация, что Чаловым интересуется «Венеция», а Дивеев может продолжить карьеру в «Сампдории» или «Лацио».