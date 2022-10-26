Итальянский журналист: клубы будут с опаской относиться к россиянам из-за провала Кокорина
Поделиться
Журналист Tuttosport Массимо Франки прокомментировал информацию об интересе к игрокам ЦСКА Фёдору Чалову и Игорю Дивееву со стороны итальянских клубов.
«В Италии интересуются Чаловым и Дивеевым? Думаю, это только слухи, бла-бла-бла, обычные разговоры около трансферного рынка. Пока ничего серьёзного. Вероятно, российские агенты сами предлагают своих футболистов итальянским клубам. Вряд ли команды сами делали запросы.
Наверное, итальянские клубы будут с опаской относиться к российским игрокам после провала Кокорина. Думаю, российские игроки не соответствуют уровню Серии А», — приводит слова Франки Legalbet.
Ранее появилась информация, что Чаловым интересуется «Венеция», а Дивеев может продолжить карьеру в «Сампдории» или «Лацио».
Комментарии
- 26 октября 2022
-
15:21
-
15:16
-
15:08
-
14:54
-
14:35
-
14:26
-
14:19
-
14:14
-
14:11
-
14:04
-
13:54
-
13:44
-
13:38
-
13:24
-
13:20
-
13:01
-
13:00
-
12:53
-
12:50
-
12:35
-
12:21
-
12:18
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:49
-
11:42
-
11:37
-
11:32
-
11:23
-
11:18
-
11:10
-
11:02
-
10:53
-
10:47
Партнерский контент