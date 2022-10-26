Бывший тренер «Локомотива»: у Цорна есть всё, чтобы быть на вершине
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Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс высказался о перспективах недавно уволенного из стана московской команды спортивного директор Томаса Цорна.
«Определённо, у Томаса есть потенциал, чтобы стать одним из топовых менеджеров или директоров в Европе. Он понимает, в каких направлениях нужно двигаться, понимает, какой тип игроков нужен под опредёленную ситуацию. Он ещё молод, но у него есть всё, чтобы быть на вершине», — приводит слова Давидса «РБ Спорт».
Напомним, руководство «Локомотива» уволило Томаса Цорна 8 октября после разгромного поражения от «Сочи» со счётом 0:4. Помимо спортивного директора, своей должности лишился и главный тренер команды Йозеф Циннбауэр.
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