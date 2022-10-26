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Матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «ПСЖ» покажут на большом экране

Матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «ПСЖ» покажут на большом экране
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Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «ПСЖ» покажут сразу в нескольких кинотеатрах «Формула Кино» и «Синема Парк». Трансляция начнется 2 ноября в 22:45 мск. Билеты можно приобрести на сайте кинотеатров.

В этом году кинотеатры уже не раз показывали футбол в прямом эфире на большом экране. Болельщики могли купить билет на просмотр Суперкубка Европы и матчей чемпионата России.

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