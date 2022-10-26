Матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «ПСЖ» покажут на большом экране
Поделиться
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «ПСЖ» покажут сразу в нескольких кинотеатрах «Формула Кино» и «Синема Парк». Трансляция начнется 2 ноября в 22:45 мск. Билеты можно приобрести на сайте кинотеатров.
В этом году кинотеатры уже не раз показывали футбол в прямом эфире на большом экране. Болельщики могли купить билет на просмотр Суперкубка Европы и матчей чемпионата России.
Комментарии
- 26 октября 2022
-
18:20
-
18:13
-
18:02
-
17:54
-
17:53
-
17:41
-
17:36
-
17:34
-
17:25
-
17:25
-
17:19
-
16:59
-
16:55
-
16:49
-
16:42
-
16:41
-
16:20
-
16:16
-
16:00
-
15:50
-
15:43
-
15:21
-
15:16
-
15:08
-
14:54
-
14:35
-
14:26
-
14:19
-
14:14
-
14:11
-
14:04
-
13:54
-
13:44
-
13:38
-
13:24
Партнерский контент