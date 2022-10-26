Экс-тренер «Локомотива» Давидс: мы смогли бы переломить ситуацию, если бы нам дали время

Фадлу Давидс, бывший ассистент экс главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбаура, рассказал, как попрощался с генеральным директором Александром Плутником.
«На следующий день после игры с «Сочи» у нас состоялся прощальный ланч с Плутником, генеральным менеджером. Он нас пригласил пообедать с ним напоследок. Мы всё ещё раз обсудили. Очень хороший человек, со своим видением того, как всё должно работать в клубе. Ему было приятно увидеть нас и попрощаться.
Мы все были реально разочарованы, что не получится продолжить. Мы считали, что, если бы нам дали больше времени, мы смогли бы переломить ситуацию. С одной стороны, мы испытывали разочарование, но с другой — понимали, что клуб решил двигаться в другом направлении, что можно было понять из-за результатов», — цитирует Давидса «РБ Спорт».
- 26 октября 2022
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