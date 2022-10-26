Футболка Агуэро с чемпионского матча «Сити» с «КПР» будет продана на аукционе

Футболка, в которой нападающий Серхио Агуэро забил победный гол «Манчестер Сити» в ворота «КПР» (3:2) в матче 38-го тура английской Премьер-лиги 10 лет назад, будет продана на аукционе, сообщает The Guardian.



Ожидается, что футболка аргентинца с той встречи будет стоить не менее € 23 тыс. Напомним, после того гола Агуэро «Сити» впервые с 1968 года стал чемпионом Англии. По ходу встречи «горожане» уступали «КПР» со счётом 1:2, сравняв счёт на 92-й минуте и забив победный гол на 94-й.



«Я никогда не планировал продавать футболку, но мой куратор сейчас находится на лечении. Выручка от аукциона будет разделена между ним и двумя важными для него благотворительными организациями», — заявил владелец памятной футболки Невилл Эванс.

Голы в матче «Манчестер Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс» (3:2) в 2012 году: