Рангник рассказал, каких игроков рассматривал в качестве усиления во время работы в «МЮ»

Главный тренер сборной Австрии по футболу Ральф Рангник, ранее работавший в «Манчестер Юнайтед» в качестве наставника и консультанта, рассказал, каких игроков клуб рассматривал в качестве потенциального усиления.



«В «МЮ» не было никакого досье, оно никогда не было нужно клубу. Всем и так было ясно, что есть потребность в совершении трансферов.



Мы обсуждали таких игроков, как Йошко Гвардиол и Кристофер Нкунку из «РБ Лейпциг». Это имена, чьи переходы были реалистичны. Мы также говорили об Альваро Морате, Луисе Диасе, Душане Влаховиче и о Холанде, когда они ещё были на рынке. Но в то время клуб решил перестраивать команду под нового тренера», — приводит слова Рангника Sky Sports.

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