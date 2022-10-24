«Тренер не должен учить такого футболиста, как играть». Моуринью — о ситуации с Роналду

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, сейчас возглавляющий итальянскую «Рому», прокомментировал ситуацию с отстранением от основной команды «красных дьяволов» португальского форварда Криштиану Роналду.



«Тренер должен понять, что он не может учить такого футболиста, как играть.



Вы не будете учить Роналду бить штрафные удары, не будете учить Ибрагимовича держать мяч на груди, не будете учить Дидье Дрогба, как играть в воздухе.



Ваша задача – научить их командной игре в этом клубе», — приводит слова Моуринью Sport Bible.

Роналду был исключён из заявки на матч «Юнайтед» с «Челси» (1:1) после того, как во время игры с «Тоттенхэмом» (2:0) покинул скамейку запасных до окончания матча.

Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану: