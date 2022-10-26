«Тоттенхэм» и «Спортинг» сыграли вничью. Судья отменил победный гол «шпор» на 96-й минуте

«Тоттенхэм» сыграл вничью с португальским «Спортингом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 1:1.



На 22-й минуте счёт открыл полузащитник гостей Маркус Эдвардс, являющийся воспитанником «Тоттенхэма». Англичане сумели отыграться на 80-й минуте, автором забитого мяча стал полузащитник Родриго Бентанкур, ему ассистировал Иван Перишич. На 96-й минуте гол забил капитан «шпор» — Гарри Кейн, но мяч был отменён из-за офсайда.



«Тоттенхэм» набрал восемь очков после пяти встреч и продолжает занимать первое место в группе D. «Спортинг» — на второй строчке, заработав семь очков. В последнем туре группового этапа «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Марселем», а «Спортинг» примет дома «Айнтрахт» (1 ноября).