Симеоне — о непопадании «Атлетико» в плей-офф ЛЧ: сложный, тяжёлый и неожиданный момент

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал непопадание команды в плей-офф Лиги чемпионов. В матче 5-го тура группового этапа ЛЧ команда сыграла вничью с «Байером» (2:2).

«Сложный, тяжёлый и неожиданный момент в проекте, который у нас есть в клубе. Такого не планировалось, но такова реальность, которая также говорит о том, что прошлый год обошёлся нам очень дорого. И на этот раз, несмотря на то что я думаю, что мы заслужили большего, есть два варианта для нас: стать жертвой или продолжать работать, я предпочитаю продолжать работать», — приводит слова Симеоне Marca.

Оба клуба потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Из группы B в следующий раунд вышли «Брюгге» (10 очков) и «Порту» (9).

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