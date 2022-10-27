Симеоне — о непопадании «Атлетико» в плей-офф ЛЧ: сложный, тяжёлый и неожиданный момент
Поделиться
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал непопадание команды в плей-офф Лиги чемпионов. В матче 5-го тура группового этапа ЛЧ команда сыграла вничью с «Байером» (2:2).
«Сложный, тяжёлый и неожиданный момент в проекте, который у нас есть в клубе. Такого не планировалось, но такова реальность, которая также говорит о том, что прошлый год обошёлся нам очень дорого. И на этот раз, несмотря на то что я думаю, что мы заслужили большего, есть два варианта для нас: стать жертвой или продолжать работать, я предпочитаю продолжать работать», — приводит слова Симеоне Marca.
Оба клуба потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Из группы B в следующий раунд вышли «Брюгге» (10 очков) и «Порту» (9).
Комментарии
- 27 октября 2022
-
03:27
-
03:10
-
03:05
-
03:04
-
02:49
-
02:48
-
02:33
-
02:32
-
02:12
-
02:06
-
01:58
-
01:38
-
01:35
-
01:16
-
01:04
-
00:55
-
00:55
-
00:46
-
00:40
-
00:35
-
00:31
-
00:18
-
00:11
-
00:10
-
00:01
- 26 октября 2022
-
23:58
-
23:54
-
23:53
-
23:52
-
23:52
-
23:43
-
23:36
-
23:21
-
23:19
-
23:14
Партнерский контент