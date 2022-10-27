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«Я полностью опустошён». Кейн — об отменённом победном голе на 90+6-й минуте

«Я полностью опустошён». Кейн — об отменённом победном голе на 90+6-й минуте
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Нападающий английского «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался о своём голе в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с португальским «Спортингом», который был отменён после просмотра VAR из-за спорного офсайда у нападающего. Игра завершилась со счётом 1:1.

«Я даже не знаю, что сказать, если честно. Просто полностью опустошён из-за того, что всё закончилось так, а не нашей победой. Из положительных моментов можно отметить, что мы показали отличный боевой дух, и всё в наших руках – всё решится в заключительном матче в группе», – написал Кейн на своей странице в «Твиттере».

«Тоттенхэм» в случае победы оформил бы выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. После ничьей он сохраняет лидерство в группе с восемью очками, но опережает «Спортинг» и «Айнтрахт» на одно очко. В заключительном туре «шпоры» сыграют с «Марселем».

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