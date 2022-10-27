Антонио Конте получил прямую красную на 96-й минуте матча со «Спортингом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте получил красную карточку в компенсированное время матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» (1:1).

На 96-й минуте капитан «Тоттенхэма» Гарри Кейн забил гол, но мяч был отменён из-за офсайда после просмотра системы видеоповтора. После этого наставник лондонцев Конте эмоционально выражал свои эмоции, за что арбитр встречи получил прямую красную карточку.

«Тоттенхэм» набрал восемь очков после пяти встреч и продолжает занимать первое место в группе D. «Спортинг» — на второй строчке, заработав семь очков. В заключительном туре групповой стадии «Тоттенхэм» встретится с «Марселем». Матч состоится 1 ноября, начало матча – 23:00 мск.