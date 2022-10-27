Шупо-Мотинг прокомментировал разгромную победу «Баварии» над «Барселоной»

Форвард «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг высказался о победе над «Барселоной» (3:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
«Мы в каждом розыгрыше Лиги чемпионов начинаем сезон, нацеливаясь на то, что в конце, потенциально, её выиграем. Для Сержа Гнабри игра с «Барселоной» выдалась высшего класса. Он выжидал до последнего и затем отдал мне ассист в самый нужный момент: я находился как раз на линии атаки», — цитирует Шупо-Мотинга пресс-служба УЕФА.
Напомним, что во встрече с сине-гранатовыми Шупо-Мотинг впервые в карьере забил гол в четырёх поединках подряд, побив, таким образом, побил рекорд собственной результативности.
Мюнхенцы набрали максимальное количество очков (15) после пяти туров групповой стадии турнира и уверенно возглавляют турнирную таблицу своего квартета. «Барселона» (4), которая ранее лишилась даже математических шансов на выход в раунд плей-офф, продолжит выступления в еврокубках в Лиге Европы.
- 27 октября 2022
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