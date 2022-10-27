Экс-игрок БАТЭ рассказал о необычных методах работы Гончаренко

Бывший защитник БАТЭ Александр Павловец поделился необычными методами работы нынешнего главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко.
«Мне 16 было, когда он меня стал подтягивать к основе в БАТЭ. Я тогда застал команду, которая «Баварию» выигрывала! На базе висело много мотивирующих картинок. Например, три человека несут полено через яму. Смысл в том, что в любой момент можно положиться на каждого.
Или такая: плывут много маленьких рыбок и акула. И фраза: «Не паникуй, мы же команда!» И маленькие рыбки формируют большую, от которой потом уплывает акула. И такого много
Вот видите, а вы и не знали! Потому что не интересуетесь этим. Вот в чем проблема. Надо просто знать, что спрашивать, а не задавать привычные вопросы. Иначе, поверьте, вам никто не ответит.!» – приводит слова Павловца Sport24.
- 27 октября 2022
-
07:01
-
07:00
-
06:50
-
06:44
-
06:31
-
05:54
-
05:39
-
05:24
-
04:57
-
04:43
-
04:38
-
04:23
-
04:12
-
04:06
-
03:47
-
03:41
-
03:27
-
03:10
-
03:05
-
03:04
-
02:49
-
02:48
-
02:33
-
02:32
-
02:12
-
02:06
-
01:58
-
01:38
-
01:35
-
01:16
-
01:04
-
00:55
-
00:55
-
00:46
-
00:40