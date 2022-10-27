Экс-игрок БАТЭ рассказал о необычных методах работы Гончаренко

Бывший защитник БАТЭ Александр Павловец поделился необычными методами работы нынешнего главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко.



«Мне 16 было, когда он меня стал подтягивать к основе в БАТЭ. Я тогда застал команду, которая «Баварию» выигрывала! На базе висело много мотивирующих картинок. Например, три человека несут полено через яму. Смысл в том, что в любой момент можно положиться на каждого.



Или такая: плывут много маленьких рыбок и акула. И фраза: «Не паникуй, мы же команда!» И маленькие рыбки формируют большую, от которой потом уплывает акула. И такого много

Вот видите, а вы и не знали! Потому что не интересуетесь этим. Вот в чем проблема. Надо просто знать, что спрашивать, а не задавать привычные вопросы. Иначе, поверьте, вам никто не ответит.!» – приводит слова Павловца Sport24.