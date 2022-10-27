В «Урале» заявили, что у них нет опасений по поводу потенциального ухода Гончаренко

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что не испытывает переживаний о возможном интересе других команд к наставнику Виктору Гончаренко после его удачного начала работы с клубом. Белорусский специалист второй раз в своей карьере занял пост главного тренера команды из Екатеринбурга, придя на эту должность в августе 2022 года.
«У меня таких опасений нет. Виктору Михайловичу нравится у нас работать. Но если серьезные предложения и варианты появятся, мы будем тщательно это обсуждать», – цитирует Иванова Metaratings.ru.
Под руководством белорусского специалиста «шмели» одержали восемь побед и пять раз проиграли. Нынешняя победная серия «Урала» в Российской Премьер-Лиге составляет четыре матча.
После 14 туров екатеринбуржцы располагаются на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Гончаренко 16 очков.
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