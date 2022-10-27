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Полузащитник «Ахмата» Олейников: в Чечне есть свои правила, но мне комфортно

Полузащитник «Ахмата» Олейников: в Чечне есть свои правила, но мне комфортно
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Футболист «Ахмата» Иван Олейников поделился впечатлениями о жизни в Чеченской Республике.

«В Грозном нет привычных развлечений, но Грозный – хороший город, а главное – спокойный и безопасный. Когда приезжал, думал, будут проблемы с ресторанами, а все заведения будут только с национальной кухней. Но всё оказалось совсем иначе. В Грозном есть куда сходить, отдохнуть после игры или вкусно покушать в выходной.

«В Чечне летом нельзя ходить в шортах, даже когда на улице плюс сорок. Понятно, не очень комфортно, но это особенность культуры, которую нужно уважать. На шортах в городе не попадался, потому что хожу в них только в отеле. На улицу всегда выхожу в брюках. Был случай, когда на улице шли туристы, девушка с парнем. У девушки был топ и оверсайз рубашка, которая не была застёгнута на пуговицы. К ней подошли и вежливо сказали, что здесь так ходить не принято. Просто попросили застегнуть рубашку. Больше таких ситуаций даже не встречал. В Чечне есть свои правила, но мне комфортно», — сказал Олейников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

Полностью интервью с Иваном Олейниковым читайте на «Чемпионате»:

«Такие окна в раздевалке — люди на улице видят, как ты моешься». Интервью с открытием РПЛ «Такие окна в раздевалке — люди на улице видят, как ты моешься». Интервью с открытием РПЛ
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