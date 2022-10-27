Писарев — о Семаке: мотивировать звёздных бразильцев — это тоже большая работа

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о вкладе тренерском Сергея Семака в игру «Зенита». По его мнению, наличие хорошего состава — это не гарантия успеха, ведь с топ-футболистами тоже нужно уметь работать.

«Я конкурентов «Зениту» сейчас не вижу. Ни по какому параметру. Это работа Семака или сила состава? И работа Семака тоже. С этим составом тоже надо работать — это непросто, когда высококлассных футболистов такое количество. Когда у тебя полсборной России сидит на скамейке — это тоже работа. Мотивация звездных бразильцев — это тоже большая работа.



Не разделяю претензий о том, мол, где бы был Семак без этого состава. С топ‑игроками тоже надо уметь работать и давать результат", — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» набрал 36 очков в 14 матчах и лидирует в Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. У ближайшего преследователя, московского «Спартака», 29 очков в активе.