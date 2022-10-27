Талалаев: вчера приступил к работе, на матче со «Спартаком» планирую быть
Поделиться
Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев сообщил о своём выздоровлении и возвращении к работе. По словам специалиста, он планирует быть на матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком», который состоится в воскресенье, 30 октября.
«Мне уже лучше, вчера приступил к работе. Полностью ли я вылечился? По голосу можете слышать. Ещё, конечно, не полностью. Всё поле пока перекричать не удаётся. Но, думаю, к матчу станет получше. Буду ли на стадионе на матче со «Спартаком»? Планировал», — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».
Напомним, ранее Талалаев пропустил выездной матч «Торпедо» в Грозном. Москвичи встречались с бывшей командой тренера – «Ахматом». По официальным данным, Талалаев не поехал на матч из-за болезни.
Комментарии
- 27 октября 2022
-
15:41
-
15:39
-
15:34
-
15:33
-
15:31
-
15:29
-
15:27
-
15:25
-
15:25
-
15:23
-
15:21
-
15:11
-
15:11
-
15:08
-
15:03
-
14:55
-
14:40
-
14:40
-
14:28
-
14:25
-
14:22
-
14:21
-
14:00
-
13:57
-
13:55
-
13:45
-
13:42
-
13:33
-
13:31
-
13:25
-
13:11
-
12:57
-
12:55
-
12:55
-
12:25
Партнерский контент