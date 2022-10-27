Талалаев: вчера приступил к работе, на матче со «Спартаком» планирую быть

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев сообщил о своём выздоровлении и возвращении к работе. По словам специалиста, он планирует быть на матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком», который состоится в воскресенье, 30 октября.

«Мне уже лучше, вчера приступил к работе. Полностью ли я вылечился? По голосу можете слышать. Ещё, конечно, не полностью. Всё поле пока перекричать не удаётся. Но, думаю, к матчу станет получше. Буду ли на стадионе на матче со «Спартаком»? Планировал», — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».

Напомним, ранее Талалаев пропустил выездной матч «Торпедо» в Грозном. Москвичи встречались с бывшей командой тренера – «Ахматом». По официальным данным, Талалаев не поехал на матч из-за болезни.