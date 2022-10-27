КДК РФС закрыл трибуну «Спартака» на один матч РПЛ условно

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решение по матчу 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Химки» (5:0).

«Спартак» оштрафован на 70 тысяч рублей за скандирование оскорбительных выражений и ненормативной лексики болельщиками «Спартака». Седьмое нарушение у «Спартака». В прошлый раз мы предупреждали «Спартак», что случае повторения будут применены более жёсткие санкции.



«Спартаку» запрещён допуск зрителей на трибуну D на один домашний матч условно. Установлен испытательный срок до конца сезона-2022/23», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В ближайшем туре РПЛ «Спартак» на своём стадионе примет «Торпедо» в воскресенье, 30 октября.