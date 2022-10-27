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Икарди уволил свою супругу с должности агента из-за её требования выплатить комиссию

Икарди уволил свою супругу с должности агента из-за её требования выплатить комиссию
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Аргентинский нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди уволил свою супругу Ванду Нару с должности агента, сообщает Tuttosport.

Отмечается, что причиной решения является то, что Нара потребовала выплатить ей агентскую комиссию в размере около € 1 млн за его переход из «ПСЖ» на правах аренды. Ранее Икарди сообщал о расставании со своей женой, однако пара продолжает выяснять отношения. Так, Нара снялась в клипе аргентинского рэпера, после чего футболист прилетел в Аргентину, чтобы выяснить с ней отношения. Однако его супруга не пустила его в свой отель, где она находилась.

На счету 29-летнего Икарди три матча за «Галатасарай» в текущем сезоне чемпионата Турции, он забил один гол и отдал один результативный пас.

Распалась одна из самых звёздных пар мира. Ванда Нара выжала из Икарди всё, что могла Распалась одна из самых звёздных пар мира. Ванда Нара выжала из Икарди всё, что могла

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