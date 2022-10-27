Икарди уволил свою супругу с должности агента из-за её требования выплатить комиссию

Аргентинский нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди уволил свою супругу Ванду Нару с должности агента, сообщает Tuttosport.



Отмечается, что причиной решения является то, что Нара потребовала выплатить ей агентскую комиссию в размере около € 1 млн за его переход из «ПСЖ» на правах аренды. Ранее Икарди сообщал о расставании со своей женой, однако пара продолжает выяснять отношения. Так, Нара снялась в клипе аргентинского рэпера, после чего футболист прилетел в Аргентину, чтобы выяснить с ней отношения. Однако его супруга не пустила его в свой отель, где она находилась.



На счету 29-летнего Икарди три матча за «Галатасарай» в текущем сезоне чемпионата Турции, он забил один гол и отдал один результативный пас.

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