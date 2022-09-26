Распалась одна из самых звёздных пар мира. Ванда Нара выжала из Икарди всё, что могла

Аргентинский форвард «Галатасарая» Мауро Икарди расстался со своей женой и агентом Вандой Нарой. В октябре 2021-го и в августе нынешнего года появлялись новости о разводе пары, но их публиковали СМИ, а Икарди и Нара позже опровергали. Сейчас уже можно окончательно говорить о разлуке. Ванда сама сообщила об этом в своих соцсетях.

Ванда Нара аргентинская модель и телеведущая «Мне очень больно переживать этот момент. Но, учитывая разоблачение и спекуляции в медиа, будет лучше, если все узнают об этом от меня. Больше мне нечего сказать по данной теме, и я не хочу давать никаких подробностей о расставании. Пожалуйста, прошу понять не только меня, но и наших детей».

Отношения Икарди и Нары давно ухудшились

Ванда Нара и Мауро Икарди поженились в 2014 году. У пары есть два совместных ребёнка и ещё трое – от предыдущего брака Нары с футболистом Макси Лопесом.

В последний год отношения Ванды и Мауро начали разваливаться. Слухи о расставании не являлись беспочвенными, хотя журналисты во многом нагнетали ситуацию. В ноябре 2021-го Marca сообщала, что Нара уличила Икарди в измене с моделью Чиной Суарес. Мауро ради спасения брака сразу же передал Ванде права на свои контракты (настоящие и будущие), а также на всю свою собственность до 2050 года.

В августе этого года информация о разводе Икарди и Нары появилась в As. Через пару дней их опроверг Мауро, опубликовав в соцсети фото с возлюбленной.

Ванда Нара и Мауро Икарди с детьми Фото: из личного архива Мауро Икарди

Межсезонье-2022 получилось очень непростым для Икарди. Новый главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что не рассчитывает на аргентинца. Парижане выставили Мауро на продажу, заставив тренироваться отдельно от команды. Ванда сказала, что «ПСЖ» дорого обойдётся расставание с форвардом, но в конечном счёте смирилась с позицией клуба и лично занялась поисками новой команды для мужа. Всё-таки выгодное трудоустройство Икарди — и её личный интерес.

Среди участников топ-5 чемпионатов наиболее предметный интерес к Мауро проявлял «Манчестер Юнайтед», однако Наре больше нравились варианты в Турции. По данным RMC Sport, Ванда летала в Стамбул и вела переговоры с «Галатасараем» и «Фенербахче». В итоге Икарди отправился на год в аренду в «Галатасарай».

Mundo Deportivo сообщает, что зарплата Икарди за сезон составит € 6,75 млн: € 6 млн нападающий будет получать от «ПСЖ», € 750 тысяч – от «Галатасарая». При этом Ванда выбила у турок комфортные условия для футболиста:

личный водитель, услугами которого Икарди может пользоваться в любое время суток;

личный повар, который будет готовить для Мауро пищу, исходя из особенностей питания и специальной диеты игрока;

дом с частной охраной.

Аренда в «Галатасарае» представляет для Икарди шанс на возрождение карьеры. В Стамбуле у него будут постоянная игровая практика, высокая зарплата и полное удобство в быту. В этом немалая заслуга Ванды.

Мауро Икарди в составе «Галатасарая» Фото: ФК «Галатасарай»

Нара воспринимала Икарди как бизнес-актив

Ванда Нара – человек максимально прагматичный. СМИ в Аргентине нередко писали, что Ванда спустя время стала воспринимать Мауро как бизнес-актив. В своё время нечто подобное случилось с Макси Лопесом. После расставания Нара отсудила у Лопеса особняк в Санта-Барбаре стоимостью в $ 2 млн и площадью 1800 м².

В случае с Икарди вряд ли дело дойдёт до суда. Мауро связан юридическими обязательствами — часть дохода до 2050 года придётся отдавать Ванде. Не самый лучший расклад для футболиста. Аргентинец болезненно поплатился за недальновидность. Всё-таки Икарди всегда шёл на поводу у возлюбленной.

Звучит цинично, но Ванда Нара выжала из Мауро Икарди всё, что могла. Форварду уже 29 лет. Он ещё может реанимировать карьеру, но вероятность этого не такая уж высокая. Переход из «ПСЖ» в «Галатасарай» красноречиво говорит о том, что сейчас Мауро движется по нисходящей траектории.

Видимо, Нара решила, что настало самое подходящее время для расставания. Главное, что обошлось без крупных скандалов. Да, Мауро опубликовал и потом удалил скрины переписки с Вандой, где обвинял её в токсичности, а затем признавался в любви. Но это можно списать на эмоции из-за разлуки, которую Мауро отрицать не стал. То есть об очередном примирении речь не идёт. В любом случае страсти скоро улягутся. Вероятно, Нара и Икарди будут нормально общаться в дальнейшем, и у форварда не возникнет никаких проблем с возможностью видеться со своими детьми.