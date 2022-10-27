Левандовски заходил в раздевалку «Баварии» после поражения «Барсы» в матче Лиги чемпионов

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски заходил в раздевалку мюнхенской «Баварии» после матча команд (0:3) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.



34-летний поляк поприветствовал бывших одноклубников. «Всегда приятно видеть Леви снова. Но, конечно, сочувствуем ему, особенно зная, насколько он амбициозен», – приводит слова полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера в своих соцсетях журналист Тоби Альтшаффль.



Отметим, что «Барселона» потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов после победы «Интера» над «Викторией» Пльзень (4:0). В активе подопечных Хави четыре очка после пяти туров, у «Интера» — 10 баллов. На первом месте в группе — «Бавария» (15).

Болельщики «Баварии» скандировали имя Месси в Барселоне: