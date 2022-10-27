Из Лиги чемпионов уже вылетели три топ-клуба! Расклады за тур до финиша групп

Состоялся предпоследний тур группового этапа Лиги чемпионов. По его итогам сразу несколько топ-клубов лишились шансов на выход в плей-офф. Изучили расклады в группах.
Группа А
«Наполи» вышел в плей-офф ещё по итогам прошлого тура, а «Ливерпуль» сделал это после пятой игровой недели. Осталось понять, кто займёт первое место. Английской команде необходимо не просто обыграть «Наполи», но и сделать это с крупным счётом. У «Рейнджерс» остаются теоретические шансы на место в Лиге Европы, но для этого необходимо выиграть у «Аякса» с неприлично крупным счётом. В первом круге голландский клуб разгромил соперника — 4:0.
Группа В
Чемпион Бельгии впервые в истории вышел в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы. И сделал это ещё две недели назад. А сегодня ему компанию составил «Порту», стартовавший в турнире с двух поражений. Невероятная концовка в Мадриде лишила «Атлетико» шансов на попадание в плей-офф. Теперь испанскому клубу предстоит заочно разыграть с «Байером» место в Лиге Европы.
Группа С
Чуда не случилось. «Интер» разгромил «Викторию» и составил «Баварии» компанию в 1/8 финала. «Барселона» второй год подряд пролетает мимо плей-офф. Теперь команду Хави ждут матчи в Лиге Европы. «Бавария» выходит в 1/8 финала с первого места, «Интер» — со второго. Заключительные матчи в группе не имеет никакого турнирного значения.
Группа D
Именно здесь самая запутанная ситуация. Все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф. Пока небольшое преимущество у «Тоттенхэма», но ему в последнему туре играть во Франции. Впрочем, лондонской команде достаточно сыграть вничью, и тогда она гарантированно получит место в плей-офф. «Спортинг» опережает «Айнтрахт» по дополнительным показателям. В заключительном туре они играют друг с другом в Лиссабоне.
Группа E
По итогам 5-го тура определён ещё один участник плей-офф — «Челси» гарантировал себе место в 1/8 финала. Более того, лондонский клуб точно займёт первое место, поскольку у него есть преимущество над «Миланом» по личным встречам. «Динамо» точно не поднимется выше третьего места, поскольку уступает итальянцам по дополнительным показателям. На вторую путёвку в 1/8 финала претендуют «Милан» и «Зальцбург». В заключительном туре они сыграют друг с другом на «Сан-Сиро».
Группа F
«Реал» обеспечил себе место в 1/8 финала ещё по итогам прошлого тура. На второе место претендуют «РБ Лейпциг» и «Шахтёр». В последнем туре они сыграют на нейтральном поле. Немецкий клуб устроит ничья, а вот украинской команде нужно обязательно побеждать. «Селтик» завершает выступление в еврокубках, поскольку не поднимется выше четвёртой строчки.
Группа G
В этой группе всё понятно. «Ман Сити» выходит в 1/8 финала с первого места, «Боруссия» — со второго. «Севилья» продолжит выступление в Лиге Европы, а «Копенгагену» нужно забить хотя бы один мяч.
Группа H
«ПСЖ» и «Бенфика» гарантировали себе место в плей-офф, а «Ювентус» уже не поднимется выше третьего места. Осталось только выяснить, кто выиграет эту группу, а кто окажется в Лиге Европы.
- 27 октября 2022
-
07:01
-
07:00
-
06:50
-
06:44
-
06:31
-
05:54
-
05:39
-
05:24
-
04:57
-
04:43
-
04:38
-
04:23
-
04:12
-
04:06
-
03:47
-
03:41
-
03:27
-
03:10
-
03:05
-
03:04
-
02:49
-
02:48
-
02:33
-
02:32
-
02:12
-
02:06
-
01:58
-
01:38
-
01:35
-
01:16
-
01:04
-
00:55
-
00:55
-
00:46
-
00:40