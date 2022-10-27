Из Лиги чемпионов уже вылетели три топ-клуба! Расклады за тур до финиша групп

Состоялся предпоследний тур группового этапа Лиги чемпионов. По его итогам сразу несколько топ-клубов лишились шансов на выход в плей-офф. Изучили расклады в группах.

Группа А

«Наполи» вышел в плей-офф ещё по итогам прошлого тура, а «Ливерпуль» сделал это после пятой игровой недели. Осталось понять, кто займёт первое место. Английской команде необходимо не просто обыграть «Наполи», но и сделать это с крупным счётом. У «Рейнджерс» остаются теоретические шансы на место в Лиге Европы, но для этого необходимо выиграть у «Аякса» с неприлично крупным счётом. В первом круге голландский клуб разгромил соперника — 4:0.

Группа В

Чемпион Бельгии впервые в истории вышел в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы. И сделал это ещё две недели назад. А сегодня ему компанию составил «Порту», стартовавший в турнире с двух поражений. Невероятная концовка в Мадриде лишила «Атлетико» шансов на попадание в плей-офф. Теперь испанскому клубу предстоит заочно разыграть с «Байером» место в Лиге Европы.

Группа С

Чуда не случилось. «Интер» разгромил «Викторию» и составил «Баварии» компанию в 1/8 финала. «Барселона» второй год подряд пролетает мимо плей-офф. Теперь команду Хави ждут матчи в Лиге Европы. «Бавария» выходит в 1/8 финала с первого места, «Интер» — со второго. Заключительные матчи в группе не имеет никакого турнирного значения.

Группа D

Именно здесь самая запутанная ситуация. Все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф. Пока небольшое преимущество у «Тоттенхэма», но ему в последнему туре играть во Франции. Впрочем, лондонской команде достаточно сыграть вничью, и тогда она гарантированно получит место в плей-офф. «Спортинг» опережает «Айнтрахт» по дополнительным показателям. В заключительном туре они играют друг с другом в Лиссабоне.

Группа E

По итогам 5-го тура определён ещё один участник плей-офф — «Челси» гарантировал себе место в 1/8 финала. Более того, лондонский клуб точно займёт первое место, поскольку у него есть преимущество над «Миланом» по личным встречам. «Динамо» точно не поднимется выше третьего места, поскольку уступает итальянцам по дополнительным показателям. На вторую путёвку в 1/8 финала претендуют «Милан» и «Зальцбург». В заключительном туре они сыграют друг с другом на «Сан-Сиро».

Группа F

«Реал» обеспечил себе место в 1/8 финала ещё по итогам прошлого тура. На второе место претендуют «РБ Лейпциг» и «Шахтёр». В последнем туре они сыграют на нейтральном поле. Немецкий клуб устроит ничья, а вот украинской команде нужно обязательно побеждать. «Селтик» завершает выступление в еврокубках, поскольку не поднимется выше четвёртой строчки.

Группа G

В этой группе всё понятно. «Ман Сити» выходит в 1/8 финала с первого места, «Боруссия» — со второго. «Севилья» продолжит выступление в Лиге Европы, а «Копенгагену» нужно забить хотя бы один мяч.

Группа H

«ПСЖ» и «Бенфика» гарантировали себе место в плей-офф, а «Ювентус» уже не поднимется выше третьего места. Осталось только выяснить, кто выиграет эту группу, а кто окажется в Лиге Европы.